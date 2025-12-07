Происшествия

В Плюсском округе женщина обвиняется в убийстве сожителя

14 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир многоквартирного жилого дома в рабочем поселке Плюсса тела 30-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК России по Псковской области

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержана 27-летняя сожительница погибшего, ей предъявлено обвинение в совершении убийства, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

По версии следствия, 14 декабря в ночное время пострадавший совместно с сожительницей находились в квартире по месту проживания, где между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине удар ножом в область грудной клетки. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.