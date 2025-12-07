Псковcкая обл.
Происшествия

В Великих Луках сожгли около 50 кг наркотиков

16.12.2025 09:46|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках комиссия из числа сотрудников ОМВД России по городу, отдела государственного экологического надзора Псковской области, филиала «Великолукский» областной клинической больницы сожгла около пятидесяти килограммов наркотических средств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, марихуана, амфетамин, героин и другие наркотики являлись вещественными доказательствами по уголовным делам. По решению судов их уничтожили.

Изображение: GigaChat

Среди сожженных наркотиков – партия запрещенных веществ весом около 47 килограммов, изъятая сотрудниками УФСБ России по Псковской области у уроженца Новгородской области. Мужчина в качестве курьера-закладчика вступил в состав организованной преступной группы, которая занималась наркоторговлей.

В 2023 году он из тайника в Ленинградской области забрал наркотическое вещество и, разделив его на более мелкие партии, переместил в другие хранилища для дальнейшего незаконного сбыта. Позже фигурант направился в Псковскую область, где при извлечении из тайника наркотиков был задержан.

Приговором Великолукского городского суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей
