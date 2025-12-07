Происшествия

Обвиняемому в убийстве из ружья в Плюссе избрали СИЗО, подозреваемой в убийстве ножом — домашний арест

Струго-Красненский районный суд удовлетворил ходатайства следователей по двум уголовным делам об убийствах, совершённых в ночь с 13 на 14 декабря этого года на улице Ленина в поселке Плюсса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Согласно версии следствия, около 2:10 ночи местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел один выстрел из охотничьего ружья в другого мужчину, с которым у него был личный конфликт. Потерпевший скончался на месте.

Спустя 50 минут в той же улице, но в другой квартире, произошло второе убийство. По данным следствия, местная жительница, также в состоянии опьянения, в ходе ссоры нанесла ножом удар в грудную клетку мужчине, который от полученной травмы умер на месте.

Следователь ходатайствовал об избрании для мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый с этим согласился и не настаивал на более мягкой мере.

В отношении женщины, у которой двое малолетних детей, следователь просил избрать домашний арест. Сторона защиты поддержала это ходатайство, сославшись на интересы детей.

Суд удовлетворил оба ходатайства. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, женщине — в виде домашнего ареста на тот же срок с установлением запретов. Досудебное расследование по уголовным делам продолжается.