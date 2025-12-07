Происшествия

Женщина погибла при пожаре в Печорах из-за неосторожного курения

Женщина погибла при пожаре в Печорах в ночь с 16 на 17 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В 00:55 поступило сообщение о возгорании в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома на улице Мелиораторов в Печорах. Обнаружена погибшей женщина 1979 года рождения.

Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнём при курении. Возгорание ликвидировали шесть областных пожарных и две единицы техники, квартира была спасена.