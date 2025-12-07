Происшествия

В Острове осудили молодого человека, крадущего кофе

Островская межрайонная прокуратура поддержала обвинение в отношении 20-летнего местного жителя, совершившего кражу в магазине города Остров, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Обвиняемый похитил 8 упаковок кофе на общую сумму более 2,5 тысячи рублей.



Как отметили в прокуратуре, это был уже не первый его «налет» на источники энергии. Ранее он аналогичным образом запасся 8 банками энергетиков. На суду он заявил, что не хочет «прожигать жизнь, пока спит», а потому решил обеспечивать себя стимуляторами за чужой счет.



Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, предложил преступнику новый, легальный способ «не тратить время зря»: 200 часов обязательных работ.