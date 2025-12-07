Происшествия

Около двух миллионов рублей лишился ряд жителей Пскова и Великих Лук из-за мошенников

Около двух миллионов рублей лишились несколько жителей Пскова и Великих Лук в результате мошеннических действий неизвестных лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, по телефонам и через мессенджеры к некоторым горожанам обратились незнакомцы, которые представлялись менеджерами, сотрудниками банковских и других финансовых организаций. И под предлогами необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета», а также возможности предоставления дополнительного заработка в Сети завладели сбережениями собеседников. А некоторых пользователей злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении на популярных сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе сотового телефона.

Потерпевшие лишились в итоге около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.