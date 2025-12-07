Происшествия

Суд по делу о превышении полномочий директора парка «Себежский» Надежды Подоплёкиной пройдет 29 декабря

В Себежский суд поступило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями директора национального парка «Себежский» Надежды Подоплёкиной, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, обвиняемая, являясь директором парка, используя свои служебные полномочия, дала указания бухгалтеру учреждения о начислении подчиненным сотрудникам денежных премий, намереваясь в последующем за счёт данных денежных средств произвести оплату административных штрафов, назначенных специалисту по закупкам данной организации.

После чего, директор дала незаконные указания сотрудникам передать ей лично часть денежных средств, полученных ими в качестве премии. Судебное заседание назначено на 29 декабря.

Напомним, 24 января Псковский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора на постановление Себежского районного суда Псковской области от 6 ноября 2024 года.

Указанное постановление возвращало уголовное дело в отношении Надежды Подоплёкиной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения в суде.

В апелляционном представлении прокурор просил отменить постановление суда и отправить уголовное дело на новое судебное разбирательство, ссылаясь на то, что обвинительное заключение соответствует требованиям закона - в нем указаны обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, препятствий к рассмотрению не имеется.

Суд апелляционной инстанции признал постановление Себежского районного суда о возврате дела в порядке статьи 237 УПК РФ законным и обоснованным.

Напомним, летом 2022 года в отношении Надежды Подоплёкиной возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата). В суд же поступило дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В сентябре прошлого года сообщалось, что директора национального парка «Себежский» отстранили от должности.

В мае 2022 года Надежду Подоплёкину привлекли к административной ответственности за нарушение порядка изменения госконтрактов.