Псковский подросток лишился фаланги пальца при запуске петарды

Во время запуска петарды в Пскове пострадал 14-летний подросток. В результате несчастного случая школьнику оторвало фалангу пальца. Пострадавший был доставлен в детскую областную больницу, где врачи провели необходимые операции, сообщили в филиале ВГТРК «ГТРК "Псков"».

Как пояснил главный врач больницы Евгений Васильев, взрывные травмы опасны множественными повреждениями: в этом случае у подростка зафиксированы травмы конечностей, лица, части головы и органов зрения.

«Любая травма, которая касается взрывных повреждений, всегда очень серьезная, потому что страдает несколько участков тела — в зависимости от того, насколько распространена взрывная волна. В данном случае имели место повреждения конечностей, лица, части головы и органов зрения. Что и вызвало довольно серьезные повреждения у ребенка. Надеюсь, что функция кисти будет полностью сохранена в дальнейшем. И ребенок по результатам получит в дальнейшем лишь косметические дефекты», — Евгений Васильев, главный врач детской областной клинической больницы.

Напомним, запуск фейерверков в Псковской области запрещен, однако в новогоднюю ночь сделают исключение - запустить салют можно будет с 00:00 31 декабря до 10:00 2 января.