Два случая нарушения охотничьего законодательства выявили в Псковской области

В Псковской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Охота», которое было направлено на пресечения фактов незаконной охоты, выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии совместно с охотничьими инспекторами проверили 47 охотников.

Росгвардейцы выявили 2 факта нарушения законодательства, нарушители привлечены к административной ответственности.

Сотрудники Росгвардии провели работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.

Росгвардейцы напомнили охотникам информацию об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.