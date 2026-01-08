Происшествия

Два случая нарушения охотничьего законодательства выявили в Псковской области

В Псковской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Охота», которое было направлено на пресечения фактов незаконной охоты, выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии совместно с охотничьими инспекторами проверили 47 охотников. 

Росгвардейцы выявили 2 факта нарушения законодательства, нарушители привлечены к административной ответственности. 

Сотрудники Росгвардии провели работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. 

Росгвардейцы напомнили охотникам информацию об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия. 

