Происшествия

Мужчина в неадекватном состоянии ломился ночью в квартиру великолучанки

Жительница Великих Лук поделилась в социальных сетях видео, на котором видно, что в ее квартиру поздним вечером пытался проникнуть мужчина в неадекватном состоянии. Видеоролик размещен в группе «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Время 23:40. Шорох под дверью, слышно дыхание и дёрганье ручки, посмотрела в глазок, а там фильм ужасов. "Солевой" 40 минут в приходе был на третьем этаже, и полиция не приехала. Жутко было до ужаса», — поделилась впечатлениями женщина. 

Фото: Алексей Палыч / «Подслушано Великие Луки»

В комментариях местные жители рассказали, что неоднократно видели этого мужчину и в других районах города.  

