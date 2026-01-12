Происшествия

Трагедия на трассе: собаки стали жертвами жестокости бывшей псковской чиновницы

Псковская область потрясена шокирующим случаем жестокого обращения с животными. На обочине федеральной трассы были обнаружены брошенные таксы и спаниели. Выбросить их в лютый 18-градусный мороз приняла решение псковичка, которая ранее занималась разведением собак в городской квартире, а затем продолжила это занятие в сарае в одном из псковских садоводческих товариществ.

Фото: «Зоозащита»

Активисты стали искать собственника участка, на котором в холоде и голоде содержались такси и спаниели. Но владелица животных, увидев публикацию в СМИ, ринулась заметать следы. В том, как разворачивались события, разбирался «МК в Пскове» >>>

