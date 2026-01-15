Суд рассмотрит новое уголовное дело в отношении экс-замглавы Пскова Грацкого

В Псковский городской суд поступило новое уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города Пскова Александра Грацкого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова, осенью 2023 года получил в качестве взятки во владение и пользование земельный участок в деревне Большая Гоголевка Псковского района стоимостью 1,5 миллиона рублей, оформив его на свою мать.

Данный земельный участок обвиняемому передали за совершение им действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ, являющихся предметом заключенных муниципальных контрактов, за общее покровительство и попустительство по службе в пользу юридического лица, осуществляющего коммерческую деятельность.

В настоящее время суд решает вопрос о назначении уголовного дела к рассмотрению.

Напомним, это уже не первое уголовное дело в отношении бывшего чиновника. Ранее по совокупности двух преступлений Александру Грацкому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 700 000 рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия.