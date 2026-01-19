Псковская область поднялась на 44 место в рейтинге регионов по уровню преступности в 2025 году, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

В России, по данным МВД, в 2025 году было зарегистрировано 1 771 174 преступлений, что на 7,3% меньше, чем за 2024 год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 80 регионах, а в 66 регионах реже совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. Как показал анализ, уровень преступности и его динамика в регионах отличается довольно существенно.

Рейтинг строился путем ранжирования регионов по количеству преступлений, зарегистрированных в 2025 году на 10 тысяч жителей. В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений, а также динамика числа зарегистрированных преступлений.

В 2025 году количество преступлений, зарегистрированных на 10 тысяч жителей Псковской области, составило 125,4 случая, что на 21,7% меньше, чем в 2024 году. В то же время количество тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей в 2024 году составило 43,2 случая, что на 12,9% меньше, чем в 2024 году.

Напомним, в 2024 году Псковская область занимала 60 место в аналогичном рейтинге.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

21 место - Ленинградская область;

26 место - Санкт-Петербург;

34 место - Калининградская область;

54 место - Вологодская область;

60 место - Архангельская область;

67 место - Мурманская область;

70 место - Новгородская область;

75 место - Ненецкий автономный округ;

85 место - Республика Карелия.

В 2025 году число зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с предыдущим годом в 80 регионах, из которых в 43 более чем на 10%. Для сравнения, в 2024 году положительную динамику по числу преступлений показали 57 регионов. Наибольшее снижение преступности наблюдалось в Мордовии (-28,7%), Пензенской области (-23,3%) и Ненецком автономном округе (-23,3%).

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, доля которых в общем количестве зарегистрированных преступлений занимает 35%, в целом по стране выросло по сравнению с 2024 годом на 1,7%. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось в 66 регионах. Наиболее существенное, на 33.9%, снижение зафиксировано в Чукотском автономном округе.