Мошенники обманывали жителей Псковской области под предлогом аренды квартир

Неизвестные злоумышленники по телефону и в мессенджерах обманным путем ввели в заблуждение жителей Пскова, Великих Лук, а также Опочки и завладели их денежными средствами на общую сумму более 4 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, они предложили собеседникам дополнительный заработок на интернет-платформах. Кого-то махинаторы оставили без денег под предлогом сдачи в аренду жилого помещения. А кому-то предложили освободить от ответственности за некое противоправное деяние.

В итоге потерпевшие лишились в обшей сложности более 4 миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.