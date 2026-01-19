 
Происшествия

В Псковском округе с осени разыскивают худощавого мужчину

0

Александра Ефимова 1978 года рождения разыскивают в Псковском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Министерства внутренних дел России по округу.

Фото: ОМВД России по Псковскому округу

Мужчина проживает в деревне Тямша Псковского округа. С 17 сентября 2025 года его местонахождение неизвестно, не выходит на связь с 18 сентября 2025 года.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение и темно-русые волосы. На момент исчезновения был одет в черную толстовку на молнии, светлую футболку и синие джинсы.

ОМВД России по Псковскому округу призывает всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Ефимова, обратиться по адресу: Псковский округ, деревня Уграда, дом 19. Телефон для связи: 593-300.

