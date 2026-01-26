 
Происшествия

Мужчина погиб при пожаре на улице Русакова в Великих Луках

Возгорание в жилом доме произошло на улице Русакова в Великих Луках 24 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 06:05 поступило сообщение о возгорании. Выгорело чердачное помещение и дом по всей площади. При ликвидации пожара обнаружен погибшим мужчина 1956 года рождения. Возможной причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасено два жилых дома.

Возгорание ликвидировали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.

