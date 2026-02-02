 
Происшествия

Блогер, виновный в смертельном ДТП в Пскове, задержан за перевозку наркотиков

Задержан видеоблогер Дмитрий Гермаш, чье имя трагически связано с Псковом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, полицейские Северной столицы выявили дополнительный эпизод преступной деятельности неработающего 33-летнего жителя Петербурга, задержанного за незаконную перевозку запрещенных веществ. Наркодилера остановили еще 16 января на 650-м километре автодороги М-12 «Восток» в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики. Общая масса наркотиков составила 1 987,7 грамма. 


Фото здесь и далее: Петербургская полиция / Telegram

Районным судом Чувашской Республики злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

Ранее в гараже задержанного на улице Кубинской, оборудованном им для фасовки и хранения наркотических средств, были обнаружены и изъяты пакеты с наркотическим веществом (общей массой 3 780,6 грамма), электронные весы и упаковочный материал.

 

Согласно экспертизе, в ходе исследования двух полимерных пакетов установлено, что в них находился мефедрон (общей массой 387,6 грамма). Остальные объекты будут исследованы в ходе дополнительной экспертизы.

ГСУ ГУ УМВД России по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

 

Мера пресечения в виде заключения под стражу фигуранту не изменялась. Проводятся мероприятия по установлению соучастников и иных эпизодов преступной деятельности злоумышленника.

Напомним, в 2012 году ночью 6 мая на перекрестке Рижский проспект — улица Киселева в Пскове произошло ДТП, в результате которого погибла девушка. По словам очевидцев, когда молодой человек и 17-летняя погибшая переходили дорогу на пешеходном переходе, мотоциклист совершил на них наезд, после чего въехал в автомобиль «Мазда».

