В Псковской области завершено расследование дела об убийстве, совершенном 29 лет назад

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном 29 лет назад, сообщили Псковской Ленте Новостей в CУ СК России по региону.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 17, пунктом «а» статьи 102 УК РСФСР (убийство из корыстной заинтересованности, совершенное группой лиц).

По версии следствия, в ночь с 27 на 28 ноября 1996 года фигурант вместе со своим братом находился в гостях у их общего знакомого, где распивали спиртные напитки. В ходе распития спиртного братья, воспользовавшись временным отсутствием потерпевшего, предприняли попытку похитить из квартиры имущество, однако были застигнуты на месте вернувшимся хозяином квартиры. После этого фигуранты несколько раз ударили жертву топором по голове и ножом в грудь, а затем беспрепятственно похитили имеющееся в квартире имущество и скрылись с места преступления. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Длительное время данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных лиц продолжалась. В рамках принимаемых мер по активизации работы, направленной на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, в 2025 году уголовное дело было заслушано и поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В результате совместной работы региональных следственных органов, следователей-криминалистов и оперативных сотрудников ГУУР МВД России по проверке различных версий удалось установить мужчину, совершившего вместе с братом убийство потерпевшего. Брат обвиняемого, с которым последний совершал преступление, к настоящему моменту умер.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.