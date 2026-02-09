В Невеле проводится проверка по сообщению о гибели женщины при пожаре 

Сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в городе Невеле тела женщины со следами воздействия высоких температур поступило в правоохранительные органы, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

По полученной информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.