В псковском магазине задержали подозреваемых в краже продуктов и хозтоваров

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 8 февраля в магазине на улице Труда в Пскове задержали граждан, подозреваемых в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 18.00 после того, как работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации, на место незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии, которые оперативно задержали 24-летнюю девушку и 35-летнего мужчину.

По предварительной информации, граждане похитили из торгового зала хозяйственные товары и продукты питания. Сумма ущерба составила более 5 000 рублей.

По факту кражи проводится проверка.