В Великих Луках началось судебное следствие по делу сбежавшего криминального авторитета

В Великих Луках начато судебное следствие по рассмотрению уголовного дела в отсутствие подсудимого - беглого криминального авторитета Итальянцева, находящегося в международном розыске с 2012 года. Мужчину обвиняют в совершении особо тяжкого преступления - разбойного нападения (пункт «б» части 4 статьи 162 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Согласно обвинению, в 2012 году учредитель и генеральный директор великолукской организации отказался платить местному криминальному авторитету за услуги по решению вопросов деятельности компании в криминальных и силовых структурах. В ответ на это Итальянцев незаконно проник в офис предпринимателя, приставил к его горлу нож, ранив того, и заставил последнего открыть сейф, откуда похитил 1,5 миллиона рублей, принадлежащие потерпевшему. После этого, чтобы подавить сопротивление со стороны потерпевшего, избил его. 

За данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В настоящее время сторона обвинения продолжает представлять доказательства. Судебное заседание отложено на 26 февраля для вызова в суд свидетелей.

