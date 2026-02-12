Жилой дом горел на улице Первомайской в Новосокольниках

Возгорание жилого дома произошло на улице Первомайской в Новосокольниках 11 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 13:37. В помещении кухни огонь повредил стену, а также чердачное помещение.

Предположительно, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Спасен жилой дом.

Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.