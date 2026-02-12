В суд направили дело псковички, похитившей деньги у бывшего мужа для нового супруга

Уголовное дело в отношении местной жительницы, совершившей хищение денежных средств с банковских карт своего бывшего мужа, направили в суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В ноябре 2025 года женщина встретила бывшего мужа, который пригласил её к себе. Они провели время вместе, распивая алкоголь. После визита женщина вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения и рассказала своему нынешнему супругу о встрече с бывшим мужем.

На следующий день бывший муж позвонил ей и попросил помочь в поиске пропавших банковских карт. Женщина согласилась и вновь пришла в его квартиру, где они снова распивали спиртные напитки. Когда женщина покидала квартиру, она забрала банковские карты, которые помогла найти.

Дома женщина отдала карты своему супругу и заявила, что бывший муж разрешил ей ими пользоваться. Нынешний супруг использовал банковские карты для покупок, в том числе алкоголя и продуктов питания.

Однако выяснилось, что бывший муж не давал разрешения на использование карт и позвонил женщине с просьбой вернуть их, но она проигнорировала его просьбу. Через десять дней он заблокировал карты. В этот период с них уже потратили чуть более 12 000 рублей.

Согласно закону, санкция за данное преступление предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.