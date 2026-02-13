Великолучанин избил сожительницу дверной ручкой

Сожитель избил женщину дверной ручкой в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В ОМВД поступило заявление от гражданки о том, что ее избил сожитель, применив в качестве оружия дверную ручку.

По результату судебно-медицинской экспертизы установлено, что здоровью гражданки причинен легкий вред.

Материал проверки направлен в ОМВД России по городу Великие Луки для возбуждения уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением предмета).