Великолучане и псковичи перевели мошенникам более шести миллионов рублей

Жители Псковской области остались без своих сбережений после общения с мошенниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, неустановленные злоумышленники под видом правоохранителей, банковских служащих и представителей других организаций по телефонам и в мессенджерах обманным путем ввели в заблуждение некоторых жителей Великих Лук и Псковского муниципального округа, завладев при этом их денежными средствами на общую сумму более 6 миллионов рублей.

В частности, одним собеседникам они предложили во избежание серьезных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасные счета», а другим – обещали дополнительный заработок в Сети.

В итоге, потерпевшие, поддавшись на ухищрения аферистов, лишились в обшей сложности свыше 6 миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.