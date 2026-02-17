Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки из-за нарушений работы электросети

Нарушения в работе электросети стали причиной четырех пожаров в Псковской области 16 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 6:12 на улице Космонавтов в Дедовичах сгорела хозяйственная постройка. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электросети внутри постройки. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Вечером, в 21:05, в деревне Мешоколь Псковского муниципального округа в хозяйственной постройке сгорела кровля по всей площади. Возможной причиной стал аварийный режим работы электросети. Спасена хозяйственная постройка.

Возгорание ликвидировали четыре специалиста МЧС России, три специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.

Затем, в 21:39, произошло возгорание двухэтажного жилого дома на улице Горной в деревне Угаринка Себежского округа. Предположительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении. Возгорание ликвидировали семь специалистов противопожарной службы области и три единицы техники.

В 23:26 поступило сообщение о возгорании двухкомнатной квартиры в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Промышленной в Плюссе.

Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки в комнате. Эвакуированы 27 человек.

На месте работали девять специалистов противопожарной службы области и три единицы техники.