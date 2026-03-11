 
Общество

Азоян не признает вину в даче взятки Грацкому в виде участка 

Рассмотрение уголовного дела о передаче взятки бывшему заместителю главы администрации Пскова Александру Грацкому в виде земельного участка, возбужденного в отношении руководителя строительной организации ООО «ДСМУ» Манвела Азояна, отложено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

В судебном заседании по уголовному делу в отношении Манвела Азояна, обвиняемого в даче взятки Александру Грацкому, государственный обвинитель огласил предъявленное обвинение.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал, выразил желание давать показания после представления доказательств стороной обвинения.

Псковским городским судом судебное заседание отложено на 25 марта. 

Напомним, Азоян арестован до 1 апреля. 

Грацкого в свою очередь также судят за то, что осенью 2023 года получил в качестве взятки во владение и пользование земельный участок в деревне Большая Гоголевка Псковского округа стоимостью 1,5 миллиона рублей. Участок он оформил на свою мать.

Сейчас Александр Грацкий уже отбывает наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 700 000 рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия. Ранее его осудили за получение взятки в крупном и особо крупном размерах (часть 6 статьи 290 УК РФ и пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). 

