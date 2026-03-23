Девушку задержали по подозрению в совершении серии краж в Пскове

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову раскрыли серию краж из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 5 по 7 марта из торгового зала одного из магазинов областного центра был совершен ряд краж продуктов и средств личной гигиены.

Сотрудники отдела полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемой. Ею оказалась безработная жительница Псковского муниципального округа, девушка 2004 года рождения. По предварительным данным, у нее в «активе» - пять такого рода краж. Девушка дала признательные показания.

В отношении фигурантки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража» УК РФ.