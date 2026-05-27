ИИ-технологи проникли в псковский бизнес сегодня в офисе Сбер

В Пскове начал работу II практический форум «ИИ и цифровые инструменты для роста бизнеса – 2026». Сегодня в офисе Сбера на Октябрьском проспекте предприниматели, руководители компаний и специалисты по развитию будут обсуждать прикладное применение искусственного интеллекта в бизнесе и управленческих задачах.

Фото здесь и далее: Сбер

Форум организован Псковским отделением Сбера совместно с правительством Псковской области при участии «Опоры России». В этом году участникам предлагают не только обсуждение кейсов, но и работу в форматах воркшопов по конкретным бизнес-задачам.

Открытие форума включает приветственные выступления представителей региональных органов власти, Сбера и экспертного сообщества. После этого программа перейдет к деловой части.

На форуме выступит руководитель проектов по технологическому развитию клиентов Сбера Виталий Радбиль. Он представит подходы к трансформации бизнеса с использованием генеративного искусственного интеллекта. Далее выступит предприниматель и эксперт по корпоративным финансам Сергей Костюхин с лекцией о влиянии цифровых инструментов на доходность бизнеса и методах повышения финансовой эффективности.

После основной сессии участники разделятся на практические треки. Руководитель отдела по развитию бизнеса и управлению брендом Юлия Петрова разберет внедрение ИИ в ежедневное управление: от автоматизации рутинных задач до работы с внутренними данными и аналитикой. В маркетинговом блоке AI-креатор, брендолог и основатель студии рекламы Елена Николаева покажет, как формировать продающий контент с помощью нейросетей.

Отдельное направление будет посвящено работе с грантами. Автор и руководитель социальных грантовых проектов Мария Андреева разберет алгоритмы подготовки заявок на федеральные конкурсы с использованием ИИ, включая структуру и формулировку проектов.

Параллельно будут работать секции Сбера, где начальник сектора развития малого бизнеса Анастасия Николаева представит цифровые инструменты для анализа тендеров.

 

Организаторы рассчитывают, что в работе форума примут участие около ста человек. Завершится программа подведением итогов и неформальным общением участников.

