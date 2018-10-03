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Осколки в бомбе из колледжа Керчи были инфицированы, заявила Вероника Скворцова

О том, что пострадавшие во время нападения в Керченском политехническом колледже получили, в основном, ранения от взрыва бомбы с металлическими предметами, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

Министр заявила, что у пострадавших диагностированы минно-взрывные ранения самодельным устройством, наполненным круглыми и квадратными металлическими элементами. По ее словам, весь ужас состоит в том, что осколки разлетелись со страшной силой. Ими оказались нашпигованы печень, кишечник и мышцы пострадавших.

Скворцова также отметила, что все металлические предметы были инфицированы. В связи с этим, в местах, куда они попали, сразу же началось острое воспаление.

Глава Минздрава подчеркнула, что пострадавших с пулевыми ранениями нет. Она считает, что люди, в которых стреляли в упор, по всей видимости, погибли.