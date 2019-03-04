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Призыв в российскую армию станет справедливее

Госдума во втором чтении приняла поправки к закону о военной службе, которые предоставляют достигшим совершеннолетия школьникам новые основания для отсрочки от призыва. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, документ устраняет допущенную ранее несправедливость. «Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», — отметил он.

Законопроект был внесен группой парламентариев, в том числе председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым.

После его вступления в силу 18-летние школьники смогут воспользоваться четырьмя основаниями для отсрочки от призыва в армию.

«Первый раз — в школе, второй раз — при обучении на подготовительном отделении, третий раз — при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз — при обучении по программам магистратуры», — отметил первый зампред оборонного комитета госдумы Андрей Красов.