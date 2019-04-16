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В России и мире

В Ленобласти обрушилась строящаяся гоночная трасса

27.05.2019 14:56|ПсковКомментариев: 0

В Приозерском районе Ленинградской области обрушилась гоночная трасса, которую еще строят. По уточненным данным, после обрушения конструкций при строительстве трибун «Игоры Драйв» пострадали семь человек. Информация о рабочих, которые могут находиться под завалами, уточняется, пишет портал «47news».

Источник: «Известия»

В комитете по здравоохранению правительства Ленобласти уточнили, что на данный момент известно о семи травмированных - все они граждане Таджикистана. Четверых сантранспортом везут в Ленинградскую областную клиническую больницу, троих - в больницу Всеволожска. Вертолет санавиации дежурит на месте на случай обнаружения тяжелых пострадавших.

По предварительным данным, ЧП случилось в начале первого часа дня 27 мая. Под завалами могут находиться люди. Информация уточняется МЧС.

Напомним, проект гоночной трассы реализует ООО «Игора Драйв». По данным «Спарк-Интерфакс», компания на 10% принадлежит 43-летнему петербургскому бизнесмену Владимиру Колбину - партнеру владельца «Volga Grоup» Геннадия Тимченко в ассоциации «Развитие аграрных рынков». Еще 25% фирмы владеет ООО «Аркон», за которой «Спарк» видит совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука и его сына Бориса. А еще 50% находится у ООО «Акцепт», которое принадлежит бизнесмену Михаилу Шеломову. 

Стоимость проекта гоночной трассы «Игора» оценивается в 11 миллиардов рублей. Его автором называют немецкого архитектора и автогонщика Германа Тильке. Он спроектировал более десяти трасс для гонок «Формулы-1», в том числе в Сочи, Шанхае и Сингапуре. Длина общего кольца трассы должна составить 4 764 метра, на нем будет девять правых и восемь левых поворотов. Не исключено, что трасса в Приозерском районе Ленинградской области также в перспективе будет усовершенствована до уровня «Формулы-1».

Теги: #строительство #авария #санкт-петербург
Источник: Псковская Лента Новостей
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