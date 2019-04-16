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Эксперты назвали самые популярные российские города для отдыха на озерах

Эксперты выяснили, какие города и курорты чаще всего выбирают самостоятельные путешественники, чтобы еще и отдохнуть на берегу озера. В пятерку самых популярных у туристов озер России входят Селигер, Банное, Большое Яровое, Онежское и Байкал, сообщает портал «Tvil.ru».

Источник: РИА «Новости»

Как пишет РИА «Новости», самыми востребованными оказались Осташков на Селигере в Тверской области, Банное в Башкирии, Яровое на берегу Большого Ярового озера в Алтайском крае, Кондопога на берегу Онежского озера в Карелии и Байкальск на южном берегу Байкала в Иркутской области.

По данным сервиса, туристы бронируют летний отдых на берегу озер в среднем на период от пяти до восьми дней и тратят на аренду жилья от 2,7 тысячи рублей в сутки в Яровом до пяти тысяч рублей в сутки на Селигере за квартиру или гостевой дом на две семьи.