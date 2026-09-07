Астроном рассказал о предстоящем падении астероида в Индийский океан

Падение астероида в атмосфере над Индийским океаном не принесет вреда из-за небольших размеров, но должно быть зрелищным, сообщил астроном Александр Якушечкин.

Фото: Место возможного падения астероида CERNQ52 / ЕКА

«Он, вероятнее всего, полностью сгорит в атмосфере Земли. Но наблюдатели в указанном районе смогут увидеть яркий болид, свечение которого может быть на уровне яркости полной Луны. Многое зависит от угла входа в атмосферу и скорости импактора. Таких было уже 12 или 13, падение одного из предсказанных астероидов наблюдали недавно, в декабре 2024 года в Якутии», — рассказал Александр Якушечкин.

Как сообщил в соцсетях специалист по астероидам Леонид Еленин, вхождение объекта CERNQ52 в атмосферу подтверждено, НАСА определило его размер в один метр. Накануне его наблюдали в телескоп Pan-STARRS 2 на Гавайях, отметил он.

По его словам, это первый импактор из группы атонов — до этого все они были аполлонами. Как пояснил Якушечкин, аполлоны пересекают земную орбиту с внешней стороны, а атоны — с внутренней. Их расстояние от Солнца в афелии больше перигелийного расстояния Земли, но большая полуось еще меньше земной, пишет «РИА Новости».