Астроном рассказал о предстоящем падении астероида в Индийский океан

Падение астероида в атмосфере над Индийским океаном не принесет вреда из-за небольших размеров, но должно быть зрелищным, сообщил астроном Александр Якушечкин.
Фото: Место возможного падения астероида CERNQ52 / ЕКА
Как сообщил в соцсетях специалист по астероидам Леонид Еленин, вхождение объекта CERNQ52 в атмосферу подтверждено, НАСА определило его размер в один метр. Накануне его наблюдали в телескоп Pan-STARRS 2 на Гавайях, отметил он.
По его словам, это первый импактор из группы атонов — до этого все они были аполлонами. Как пояснил Якушечкин, аполлоны пересекают земную орбиту с внешней стороны, а атоны — с внутренней. Их расстояние от Солнца в афелии больше перигелийного расстояния Земли, но большая полуось еще меньше земной, пишет «РИА Новости».