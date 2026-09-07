 
В России и мире

Астроном рассказал о предстоящем падении астероида в Индийский океан

0

Падение астероида в атмосфере над Индийским океаном не принесет вреда из-за небольших размеров, но должно быть зрелищным, сообщил астроном Александр Якушечкин.

Фото: Место возможного падения астероида CERNQ52 / ЕКА 

«Он, вероятнее всего, полностью сгорит в атмосфере Земли. Но наблюдатели в указанном районе смогут увидеть яркий болид, свечение которого может быть на уровне яркости полной Луны. Многое зависит от угла входа в атмосферу и скорости импактора. Таких было уже 12 или 13, падение одного из предсказанных астероидов наблюдали недавно, в декабре 2024 года в Якутии», — рассказал Александр Якушечкин.

Как сообщил в соцсетях специалист по астероидам Леонид Еленин, вхождение объекта CERNQ52 в атмосферу подтверждено, НАСА определило его размер в один метр. Накануне его наблюдали в телескоп Pan-STARRS 2 на Гавайях, отметил он.

По его словам, это первый импактор из группы атонов — до этого все они были аполлонами. Как пояснил Якушечкин, аполлоны пересекают земную орбиту с внешней стороны, а атоны — с внутренней. Их расстояние от Солнца в афелии больше перигелийного расстояния Земли, но большая полуось еще меньше земной, пишет «РИА Новости».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026