Музыкант Юрий Лоза раскритиковал новую карту Земли, назвав ее несовершенной

Решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в поддержку картографической проекции Equal Earth с изображением новой карты Земли, которая точнее отражает реальные размеры Африки и других регионов мира, не является абсолютно правильным. Такое мнение в разговоре с «Известиями» выразил советский и российский музыкант, автор и исполнитель Юрий Лоза.
Фото: Павел Бедняков / «Известия»
Юрий Лоза отметил, что как бы ни старались картографы изобразить реальную форму Земли, у них не получится: поскольку планета все-таки имеет форму шара, то нанести ее реальной на плоскость не удастся. И на эмблеме ООН, нарисованной по системе Меркатора, она всегда была плоской.
Например, если одно из государств является равным по площади соседу, но находится на разных широтах или меридианах с ним, то на карте оно всё равно выглядит по-другому, что обидно для него самого. Поэтому получается, что на картах они искажены или представлены меньшими по площади, хотя реальные размеры у них одинаковые.
Агентство Reuters сообщило, что США стали единственным государством, проголосовавшим против проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку картографической проекции Equal Earth с более точными размерами государств. Документ одобрили представители 164 стран, воздержались при голосовании Украина, Молдавия, Грузия, Сербия, Литва и Эстония. Автор инициативы, министр иностранных дел Того Робер Дюссе отметил, что «справедливый мир начинается со справедливой карты».
В 2020 году российский музыкант Юрий Лоза назвал аргументы в пользу теории о том, что Земля плоская. По его словам, доказательства он почерпнул в книге Эрика Дубэя «200 доказательств того, что Земля — не шар», а также во время учебы на географическом факультете в Казахском госуниверситете и из личного опыта.