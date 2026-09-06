Музыкант Юрий Лоза раскритиковал новую карту Земли, назвав ее несовершенной

Решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в поддержку картографической проекции Equal Earth с изображением новой карты Земли, которая точнее отражает реальные размеры Африки и других регионов мира, не является абсолютно правильным. Такое мнение в разговоре с «Известиями» выразил советский и российский музыкант, автор и исполнитель Юрий Лоза.

Фото: Павел Бедняков / «Известия»

Юрий Лоза отметил, что как бы ни старались картографы изобразить реальную форму Земли, у них не получится: поскольку планета все-таки имеет форму шара, то нанести ее реальной на плоскость не удастся. И на эмблеме ООН, нарисованной по системе Меркатора, она всегда была плоской.

«У карты Меркатора свои минусы. У тех, которые сейчас предлагают, — свои. Почему возникла вся эта идея [с новой картой]? Потому, что карта Меркатора, искажая разные страны, немножко обижает те страны, которые оказались меньше в пропорциях, чем им хотелось бы», — рассказал исполнитель.

Например, если одно из государств является равным по площади соседу, но находится на разных широтах или меридианах с ним, то на карте оно всё равно выглядит по-другому, что обидно для него самого. Поэтому получается, что на картах они искажены или представлены меньшими по площади, хотя реальные размеры у них одинаковые.

«Но если вы сделаете реальные размеры, тогда очертания будут не совпадать. Но карта Меркатора по-другому не может. И это в том случае, если вы утверждаете, что Земля имеет форму шара. Я всегда придерживался именно той карты, которая изображена на карте ООН. Что Земля — это плоскость», — отметил Юрий Лоза.

Агентство Reuters сообщило, что США стали единственным государством, проголосовавшим против проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку картографической проекции Equal Earth с более точными размерами государств. Документ одобрили представители 164 стран, воздержались при голосовании Украина, Молдавия, Грузия, Сербия, Литва и Эстония. Автор инициативы, министр иностранных дел Того Робер Дюссе отметил, что «справедливый мир начинается со справедливой карты».

В 2020 году российский музыкант Юрий Лоза назвал аргументы в пользу теории о том, что Земля плоская. По его словам, доказательства он почерпнул в книге Эрика Дубэя «200 доказательств того, что Земля — не шар», а также во время учебы на географическом факультете в Казахском госуниверситете и из личного опыта.