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Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер

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Президент РФ Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения наказания. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

Согласно документу, в состав комиссии входят представители Минюста, МВД РФ, ФНС, ФСБ, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Генпрокуратуры РФ.

«Председателем межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер по должности является министр юстиции РФ», - отмечается в указе.

В положении о комиссии говорится, что ее основной задачей является рассмотрение вопросов о назначении ежемесячного гуманитарного пособия близким родственниками лица, в отношении которого применяются ограничительные меры, если они не имеют собственного дохода.

В документе отмечается, что межведомственная комиссия по применению временных ограничительных мер является коллегиальным органом, образованным в целях реализации положений части 1 статьи 10 федерального закона от 4 августа 2026 года №284-Ф3 «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания», пишет «Интерфакс».

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