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Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Канье Уэста

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Роспотребнадзор вынес предостережение агентству Say Agency, выступающему организатором концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Поводом для реакции ведомства стал отказ компании возвращать покупателям деньги за билеты. Соответствующая информация содержится в данных системы СПАРК.

Фото: Michael Wyke / ТАСС

В надзорное ведомство обратились владельцы билетов, которые пытались вернуть средства за билеты, приобретенные по акции. Организатор отклонил их требования, сославшись на то, что такие билеты являются невозвратными.

В ходе проверки условий публичной оферты Роспотребнадзор обнаружил признаки нарушения закона «О защите прав потребителей». Специалисты установили, что информация об условиях покупки и возврата билетов в документах агентства была неполной.

Кроме того, ведомство признало пункт о невозможности возврата средств из-за «акции» противоречащим действующему законодательству. Организатору направлено официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, пишут «Известия».

Концертный менеджер рэпера 17 августа заявил, что Уэст выступит с концертами 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Стартовый диапазон цен на билеты составил от 9 тыс. рублей за верхние ярусы до 160 тыс. рублей за места в VIP-ложах. Их раскупили в первые часы после старта продаж.

«Газпром Арена» 24 августа сообщила, что не будет проводить концерт Канье Уэста на своей площадке. Подчеркивалось, что стадион не является организатором мероприятия, а договор аренды не подписывался. На следующий день представители арены добавили, что организаторы концерта Уэста начали продажу билетов на выступление артиста, не имея полного пакета необходимых документов.

В свою очередь, агентство Say Agency 4 сентября опубликовало документы, на основе которых открыло продажу билетов на концерт Канье Уэста. В компании заявили, что не располагают информацией о внутренних процессах в «Газпром Арене», однако устали от обвинений в мошенничестве.

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