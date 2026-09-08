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Суд взыскал 114 млн рублей с мошенников, обманувших Ларису Долину

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Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск артистки Ларисы Долиной к мошенникам, осужденным за обман певицы с недвижимостью, сообщили во вторник в суде.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

«Исковые требования удовлетворены, взысканы денежные средства в размере 114 миллионов 120 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Ранее четверо мошенников были осуждены по делу о мошенничестве в отношении Долиной на сроки от 4 до 7,3 лет колонии.

В августе 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. История с продажей её квартиры получила в России широкий общественный резонанс и обратила внимание на массовое распространение мошеннических схем при оформлении сделок купли-продажи недвижимости.

После длительной судебной тяжбы квартира была возвращена покупательнице Полине Лурье, пишет «Интерфакс».

Как указал в своем решении Верховный суд России, заблуждение одной из сторон в сделке само по себе не является основанием для признания ее недействительной, как это произошло в споре из-за квартиры Долиной; существенность заблуждений должна быть исследована в каждом конкретном случае.

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