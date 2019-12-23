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В России и мире

Раскрыт сюжет нового фильма о Гарри Поттере

01.01.2020 21:55|ПсковКомментариев: 0

Действие нового фильма о Гарри Поттере развернется спустя 20 лет после событий, описанных во второй части «Гарри Поттера и Даров смерти». К работе над проектом вернется большая часть актерского состава, а писательница Джоан Роулинг выступит в качестве сценариста сериала по мотивам истории Альбуса Северуса, сына волшебника, пишет Газета.ру.

Актеры из оригинального состава фильмов о волшебнике Гарри Поттере вернутся на большой экран в продолжении фэнтези-истории, сообщает We Got This Covered. По данным издания, действие новой картины будет происходить 20 лет спустя после событий, описанных во второй части «Гарри Поттера и Даров смерти». В последнем, восьмом фильме франшизы главный герой сразился с Волан-де-Мортом.

Кроме того, поклонников будут ждать несколько новых сюжетных линий. Одним из центральных персонажей станет дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить своего отца.

Ожидается, что фильм положит начало сериалу, сюжет которого сосредоточится на Альбусе Северусе, младшем сыне Гарри Поттера, который впервые появился в эпилоге второй части «Даров смерти». По информации источника, разработкой шоу займется компания Warner Bros. Предполагается, что Альбус станет новым протагонистом франшизы. Также не исключено, что сценаристом выступит британская писательница и автор книг о Поттере Джоан Роулинг. До этого она не участвовала в написании сценария к восьми сериям саги.

Ранее We Got This Covered уже писали, что компания Warner Bros. готовит сериал-приквел по вселенной «Гарри Поттера», однако представитель Роулинг вскоре эту информацию опроверг.

В начале сентября Роулинг опубликовала в Twitter интригующий пост, в котором намекнула на возвращение героев в новой ленте. «Иногда тьма приходит из неожиданных мест», - написала писательница, сопроводив запись хэштегами «Гарри Поттер» и «Проклятое дитя». В ответах многие предположили, что фильм будет связан с книгой «Гарри Поттер и Проклятое дитя», которая вышла в июле 2016 года.

Кроме того, в мае 2019-го стало известно, что Роулинг выпустит еще четыре новеллы об обучении в школе чародейства и волшебства «Хогвартс». Портал Pottermore утверждал, что в новых повестях, в частности, планируется адаптировать аудиокнигу «Гарри Поттер: история магии», чтобы позволить читателям глубже погрузиться в полюбившийся мир.

«Серия будет включать в себя четыре небольших рассказа, объединенных темой занятий в Хогвартсе, и позволят вам вновь окунуться в прошлое, чтобы узнать больше о народном фольклоре и магии, которые лежат в самом сердце историй о Гарри Поттере, в сопровождении восхитительных иллюстраций от лондонского художника Рохана Дэниэля Исона», - говорилось в сообщении.

Ранее сама Роулинг пообещала, что введет в третьей части блокбастера по вселенной ее произведений «Фантастические твари» нового персонажа, который удивит поклонников.

«Я говорила об этом, когда мы анонсировали пять фильмов: всегда возможно, что некоторые нюансы будут меняться, но сюжетная линия есть. Особенно мое внимание занимает один персонаж, увидев которого, фанаты будут удивлены», - сказала она.

Информацию о том, что Роулинг усердно работает над сценарием третьей части, подтвердил генеральный директор компании Warner Bros. Кевин Цудзихара. Он заверил, что писательница обладает «невероятным видением» относительно событий. При этом, говоря о второй части серии под названием «Преступления Грин-де-Вальда», он обратил внимание на то, что сиквел не оправдал возложенных на него ожиданий. Тем не менее Цудзихара подчеркнул, что писательница рассчитывает поразить зрителей в новой картине, так как стремится создать произведение, которое понравится не только фанатам книг, но и тем, кто не погружен в придуманный ей мир.

Действие первых двух частей франшизы за несколько десятилетий до появления Волан-де-Морта. Сюжет сконцентрирован вокруг противостояния двух волшебников в исполнении Джонни Деппа и Джуда Лоу - Геллерта Грин-де-Вальда и будущего директора «Хогвартса» Альбуса Дамблдора. Вторая часть серии, вышедшая осенью 2018 года в международный прокат, не смогла повторить успех начала истории, собрав на $150 млн меньше, при большем бюджете.

Источник: Псковская Лента Новостей
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