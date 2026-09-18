Медведев рассказал, как Сколково объединило людей и компетенции для развития инноваций

Шестнадцать лет назад инновационный центр Сколково (входит в группу ВЭБ.РФ) начали создавать как экосистему, которая должна была объединить инфраструктуру, компетенции и людей, работающих над новыми технологиями. Сегодня, по словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, эта модель выстроена и продолжает развиваться. Об этом он рассказал в самом центре на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию.

Фотографии: Григорий Надток

Одним из примеров успешного проекта зампред Совбеза назвал креативный кластер, созданный при активном участии правительства Москвы. По его словам, его ценность заключается в концентрации возможностей для участников — от разработки продуктов до их экспорта.

«По некоторым позициям, то, что создано, вполне мирового уровня. И такая концентрация – это точно один из примеров, когда мы идём по пути крупнейших государств, которые занимаются этим. Москва этого достойна», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

На заседании также шла речь о том, как масштабировать технологическое развитие и в других сферах. Среди ключевых направлений — космические технологии и робототехника, искусственный интеллект и цифровые платформы, автономные системы и передовая медицина, энергетика и новые материалы.

По словам зампреда Совбеза, чтобы разработки быстрее переходили от идеи к практическому применению, необходимо объединить возможности государства, бизнеса, университетов, институтов развития и стартапов. Важную роль при этом играют доступ к лабораторной и производственной базе, финансирование, испытания и экспертное сопровождение проектов.

Отдельное внимание уделили скорости, с которой технологии доходят до практического применения.