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Медведев рассказал, как Сколково объединило людей и компетенции для развития инноваций

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Шестнадцать лет назад инновационный центр Сколково (входит в группу ВЭБ.РФ) начали создавать как экосистему, которая должна была объединить инфраструктуру, компетенции и людей, работающих над новыми технологиями. Сегодня, по словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, эта модель выстроена и продолжает развиваться. Об этом он рассказал в самом центре на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию.

Фотографии: Григорий Надток 

Одним из примеров успешного проекта зампред Совбеза назвал креативный кластер, созданный при активном участии правительства Москвы. По его словам, его ценность заключается в концентрации возможностей для участников — от разработки продуктов до их экспорта.

 
«По некоторым позициям, то, что создано, вполне мирового уровня. И такая концентрация – это точно один из примеров, когда мы идём по пути крупнейших государств, которые занимаются этим. Москва этого достойна», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
 

На заседании также шла речь о том, как масштабировать технологическое развитие и в других сферах. Среди ключевых направлений — космические технологии и робототехника, искусственный интеллект и цифровые платформы, автономные системы и передовая медицина, энергетика и новые материалы.

По словам зампреда Совбеза, чтобы разработки быстрее переходили от идеи к практическому применению, необходимо объединить возможности государства, бизнеса, университетов, институтов развития и стартапов. Важную роль при этом играют доступ к лабораторной и производственной базе, финансирование, испытания и экспертное сопровождение проектов.

Отдельное внимание уделили скорости, с которой технологии доходят до практического применения.

«Каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям: в деньгах, в производительности, во времени и даже в здоровье», — заявил Дмитрий Медведев.
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Медведев Дмитрий Анатольевич

Медведев Дмитрий Анатольевич

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

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