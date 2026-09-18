Впервые более чем за 100 лет открыли новый вид диких кошек

Ученые впервые за более чем сотню лет открыли неизвестный ранее вид семейства кошачьих в боливийском горном регионе Юнгас. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Фото: Fernando Faciole/ National Geographic/ Handout via REUTERS

По ее информации, животное назвали «Тилькайо». Зверь относится к группе «тигровых кошек» - небольших кошачьих, обитающих в Центральной и Южной Америке. Животных относят к так называемым «криптическим видам», трудно различимым между собой.

«Мы никак не ожидали, что эта боливийская тигровая кошка окажется отдельным видом, и никто прежде не выдвигал предположений о том, что это самостоятельное животное, подвид или что-либо подобное», - приводит газета слова профессора Антверпенского университета Йонаса Лескроарта.

По словам автора исследования Паолы Ногалес-Аскаррунс, кот привлек внимание ученых из-за несоответствия его характеристик описанию других бразильских кошек. Генетический анализ доказал принадлежность Тилькайо к отдельному виду, пишет ТАСС.

Длина туловища Тилькайо составляет около 46 сантиметров, а весит зверь примерно 1,4 килограмма.