Впервые более чем за 100 лет открыли новый вид диких кошек

Ученые впервые за более чем сотню лет открыли неизвестный ранее вид семейства кошачьих в боливийском горном регионе Юнгас. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
Фото: Fernando Faciole/ National Geographic/ Handout via REUTERS
По ее информации, животное назвали «Тилькайо». Зверь относится к группе «тигровых кошек» - небольших кошачьих, обитающих в Центральной и Южной Америке. Животных относят к так называемым «криптическим видам», трудно различимым между собой.
По словам автора исследования Паолы Ногалес-Аскаррунс, кот привлек внимание ученых из-за несоответствия его характеристик описанию других бразильских кошек. Генетический анализ доказал принадлежность Тилькайо к отдельному виду, пишет ТАСС.
Длина туловища Тилькайо составляет около 46 сантиметров, а весит зверь примерно 1,4 килограмма.