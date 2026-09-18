Девушка за рулём Bentley устроила смертельное ДТП в Таганском районе Москвы. ВИДЕО

Мотоциклист погиб при столкновении c Bentley Bentayga в центре Москвы. За рулем люксового автомобиля была девушка.
Видео: «Дептранс. Оперативно» / Telegram
Авария произошла вечером 17 сентября в Таганском районе Москвы, на пересечении улицы Большие Каменщики и Новоспасского переулка.
На кадрах с городской камеры наблюдения видно, что сине-серебристый Bentley Bentayga начал поворот налево из левого ряда на зеленый сигнал светофора. При этом водитель британского кроссовера не уступила дорогу мотоциклисту. В результате он на большой скорости врезался в правый бок Bentley.
Байк от удара перевернулся в воздухе и упал на землю, пишет Газета.ru.
Автомобиль Bentley Bentayga семь раз (включая этот) попадал в ДТП. За машиной также числится 146 штрафов на сумму порядка 300 тысяч рублей, выяснил Telegram-канал Shot.
Уточняется, что водителями автомобиля по документам являются 55-летняя Ирина Б. и ее 27-летняя дочь Кристина. Наиболее частые нарушения — несоблюдение требований знаков или разметки (48 раз), превышение скорости (38 раз), стоянка в неположенном месте (18 раз). Также штрафы владельцам восемь раз приходили за проезд на красный свет и шесть раз — за выезд на встречную полосу.