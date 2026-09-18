Девушка за рулём Bentley устроила смертельное ДТП в Таганском районе Москвы. ВИДЕО

Мотоциклист погиб при столкновении c Bentley Bentayga в центре Москвы. За рулем люксового автомобиля была девушка.

Видео: «Дептранс. Оперативно» / Telegram

Авария произошла вечером 17 сентября в Таганском районе Москвы, на пересечении улицы Большие Каменщики и Новоспасского переулка.

«На улице Большие Каменщики (в районе дома 8) произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города», — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в 21:31 мск 17 сентября.

На кадрах с городской камеры наблюдения видно, что сине-серебристый Bentley Bentayga начал поворот налево из левого ряда на зеленый сигнал светофора. При этом водитель британского кроссовера не уступила дорогу мотоциклисту. В результате он на большой скорости врезался в правый бок Bentley.

Байк от удара перевернулся в воздухе и упал на землю, пишет Газета.ru.