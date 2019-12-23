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Иран атаковал баллистическими ракетами несколько военных объектов США

Иран атаковал баллистическими ракетами несколько военных объектов США в Ираке. Ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции, сообщает ТАСС.

Телекомпания ABC со ссылкой на источник в американской администрации заявила, что в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в иракских силовых структурах сообщил, что по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, выпустили девять ракет.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) (элитные части ВС Ирана) заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Позже стало известно, что ракетному обстрелу подвергся в среду утром и аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке начала накаляться после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.