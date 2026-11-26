Бывшего губернатора Мурманской области Андрея Чибиса обвинили в получении взятки в виде аэродинамической лодки «Север-650» стоимостью 8,5 миллиона рублей. Общая сумма взятки, по версии следствия, составила около 20 миллионов рублей.

По данным следствия, взятку губернатору передал мурманский предприниматель Оганес Шанкоян при посредничестве бывшего руководителя представительства правительства региона Ашота Баблумяна. Компания бизнесмена также оплачивала подготовку презентации-отчёта о работе правительства Мурманской области перед региональным парламентом.

Оганес Шанкоян признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой. Андрей Чибис не признал вину ни по одному из эпизодов, а факт владения лодкой категорически отрицал, пишет «Коммерсантъ» .

Напомним, Андрея Чибиса задержали 23 ноября. По данным МВД России, ему вменяют хищение более 39 миллионов рублей бюджетных средств, растрату свыше одного миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск, а также незаконные валютные операции.

25 ноября Мещанский районный суд Москвы заключил Андрея Чибиса под стражу до 23 января 2027 года. В тот же день президент России Владимир Путин досрочно прекратил его полномочия. Чибис возглавлял Мурманскую область с сентября 2019 года.