Высокопатогенный птичий грипп H5N1, отличающийся быстрым распространением, выявили на птицефабрике в департаменте Па-де-Кале на севере Франции, следует из уведомления, которое французские власти направили во Всемирную организацию охраны здоровья животных (WOAH).

Как говорится в документе, вспышка началась 19 ноября, на следующий день ее подтвердили лабораторным тестом. На ферме содержалось 4,3 тысячи птиц. Из них 80 погибли от болезни, остальных 4 220 уничтожили, чтобы не допустить распространения вируса.

Источником заражения французские власти называют контакт домашней птицы с дикими особями. Предыдущий случай в стране был зафиксирован в середине октября.

Сейчас в регионе ввели ограничения: контролируют перемещение птицы и транспорта, проводят дезинфекцию, а также установили отслеживают ситуацию в районах вокруг очага распространения вируса.

Птичий грипп H5N1 крайне опасен для домашней птицы, на фермах он может убивать почти все поголовье. Случаи заражения людей редки и обычно связаны с тесным контактом с больными птицами, пишет РИА Новости.