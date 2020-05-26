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СМИ сообщают о вспышке коронавируса в офисе Зеленского

В последние два дня в офисе президента Украины и Управлении государственной охраны зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в офисе главы государства.

По данным издания, коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, по данным телеграм-каналов, заболел и советник президента Украины Руслан Демченко.

Оба они были на переговорах с советником президента Франции в Париже, где встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном. При этом диагноз по обоим стал известен уже после прилета из Парижа, уточняет источник.

Ранее издание сообщило о том, что коронавирус также подтвердился у жены президента Украины Елены Зеленской, из-за чего глава государства решил уйти на самоизоляцию.

По состоянию на утро 13 июня, вирус выявили 753 человек. Всего в стране было 30 506 случаев заражение вирусом.