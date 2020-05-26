В России и мире

Асмус и Харламов объявили о разводе

Актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов разводятся после 8 лет брака. Об этом оба заявили в своем Instagram.



Фото: @garikkharlamov, Instagram Фото: @garikkharlamov, Instagram

«Ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами», - пояснила Асмус.

Актриса уверяет, что «развод - это не хайп». «Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом. Мы расстаеемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческий любовью», - написала Кристина Асмус.

Артистка выразила надежду, что они и Харламов навсегда смогут сохранить теплые дружеские отношения во благо дочки, которую они планируют растить вместе, как любящие родители.

«В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет. Спасибо», - заключила Асмус.

Слова актрисы в своем Instagram подтверждает и сам Гарик Харламов. «8 лет назад у нас начались отношения с Кристиной. Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению», - пишет он.