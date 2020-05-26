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Российские туроператоры сообщают об отмене июльских туров за рубеж

Российские туроператоры сообщают об отмене июльских туров за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Вестник АТОР».

Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле.

В частности, решение об отмене поездок с датами вылета до 16 июля принял туроператор «Интурист». В компании отметили, что забронированные туры можно перенести на любые другие даты 2020 и 2021 годов. Об отмене июльских туров также сообщили операторы Pegas Touristik, Tez Tour и Coral Travel.

Как сообщал министр транспорта Евгений Дитрих, вероятность возобновления международных полетов из России в июле пока сохраняется.