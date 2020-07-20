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Нарушение территориальной целостности России приравняли к экстремизму

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», направленные на реализацию новых положений Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Экстремистской деятельностью будет считаться нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами).

До принятия закона экстремизмом признавалось, помимо прочего, только нарушение целостности РФ, без уточнение о части ее территории.

Закон, как подчеркнул председатель профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, «предлагает правовой механизм реализации части 2.1 статьи 67 Конституции о защите суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации».

Это первый закон, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию РФ. Как подчеркивал ранее председатель ГД Вячеслав Володин, «любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться».

Действующее законодательство уже предусматривает ответственность за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, однако в связи с принятием поправок в Конституцию эти нормы Уголовного кодекса, а также Кодекса об административных правонарушениях предлагается усовершенствовать.

Соответствующие поправки в УК РФ внесены, и, как отмечал их автор председатель профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, их рассмотрение запланировано уже на осеннюю сессию.

Поправками предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, введя административную преюдицию. Таким образом, если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как сейчас.

За призывы против территориальной целостности в случае принятия поправок будет грозить административная ответственность в виде штрафов для граждан — от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей. Эти штрафы будут больше, если призывы осуществлялись в СМИ или интернете. Повторные призывы к нарушению территориальной целостности повлекут за собой уже уголовную ответственность — штрафы до 400 тысяч рублей либо до четырех лет лишения свободы.

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Кроме того, в Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью 280.2 «Нарушение территориальной целостности РФ». В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от шести до 10 лет.