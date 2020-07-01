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Общество

Поправки в Конституцию позволят еще больше укрепить нашу страну - Александр Котов

01.07.2020 15:13|ПсковКомментариев: 1

«Считаю, что поправки в Конституцию надо поддержать. Это позволит еще больше укрепить нашу страну», - заявил журналистам председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Он напомнил, что на протяжении всего периода подготовки и обсуждения поправок поступило множество предложений, многие из них были учтены. Особо важными он считает поправки о суверенитете страны и запрете отчуждения ее территорий. «Являясь приграничным регионом, мы не можем не думать о том, чтобы не защищать свою территорию», - сказал спикер регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также Александр Котов прокомментировал позицию тех, кто активно призывает не голосовать по поправкам. «Такая точка зрения тоже имеет право на жизнь. Все мы граждане своей страны и имеем право на мнение. Но я считаю, что большинство граждан примут поправки в надежде на то, что государство будет стабильно развиваться и укреплять свои государственные институты. Мы будем стремиться к тому, чтобы в стране жилось комфортно и чтобы можно было не думать о том, что кто-то посягнет на нашу безопасность», - подчеркнул он.

По словам Александра Котова, депутаты областного Собрания активно приняли участие как в подготовке к голосованию, так и в самом голосовании, поддержав поправки в Конституцию. «Надеюсь, псковичи тоже их поддержат», - добавил он.

Кроме того, председатель областного Собрания обратил внимание на высокий уровень организации голосования в псковском регионе. «Поскольку мы проводим его в неординарных условиях распространения коронавируса, главной задачей, которую нужно было решить, являлось обеспечение безопасности граждан. Мне кажется, эта задача успешно решена», - резюмировал Александр Котов.

Теги: #псковское областное собрание #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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